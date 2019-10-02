رياضة | نصف مباريات الأهلي ضد الإنتاج الحربي = شباك نظيفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نصف مباريات الأهلي ضد الإنتاج الحربي = شباك نظيفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الإنتاج الحربي في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة وتحقيق الفوز الخامس على التوالي في جميع البطولات، منذ تولي السويسري رينيه فايلر مهمة تدريب الفريق، خلفا للمقال مارتن لاسارتي.

مباريات الأهلي ضد الإنتاج الحربي

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واجه الأهلي فريق الإنتاج الحربي في 15 مباراة حيث نجح الفريق الأحمر في تحقيق الفوز خلال 11 مباراة، فيما حسم التعادل 4 لقاءات بين كلا الفريقين.

ويعد أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق الأول لفريق الأهلي أكثر اللاعبين ظهورا في مباراة الأهلي والإنتاج الحربي .

أما أكبر فوز في تاريخ مواجهات الأهلي والإنتاج الحربي كان من نصيب النادي الأهلي عندما فاز بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين بتاريخ 13-3-2014.

وخرج الأهلي بشباكه نظيفة أمام فريق الانتاج الحربي في 8 مباريات فيما حافظ الانتاج الحربي على نظافة شباكه أمام الأهلي في مباراة واحدة.