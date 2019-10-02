رياضة | الأهلي يرفض الراحة قبل مباراة أسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يرفض الراحة قبل مباراة أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكرًا مغلقًا يوم الجمعة المقبل في أسوان استعدادًا لمواجهة أسوان يوم السبت المقبل.

ويواجه الأهلي مضيفه أسوان يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يتدرب الأهلي غدا الخميس على ملعب التتش بالجزيرة قبل السفر إلى أسوان الجمعة للمبيت بها قبل لقاء السبت.

Advertisements

ويلتقي الأهلي مع نظيره الإنتاج الحربي في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ملعب السلام في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد افتتح مشواره في النسخة الجديدة من بطولة الدوري الممتاز بتحقيق الفوز على سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي.