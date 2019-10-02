رياضة | الأهلي يرفض الراحة قبل مباراة أسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يرفض الراحة قبل مباراة أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويواجه الأهلي مضيفه أسوان يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يتدرب الأهلي غدا الخميس على ملعب التتش بالجزيرة قبل السفر إلى أسوان الجمعة للمبيت بها قبل لقاء السبت.
ويلتقي الأهلي مع نظيره الإنتاج الحربي في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ملعب السلام في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.
وكان الأهلي قد افتتح مشواره في النسخة الجديدة من بطولة الدوري الممتاز بتحقيق الفوز على سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي.
وكان الأهلي قد حقق فوزه الأول في النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الممتاز علي حساب سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي.