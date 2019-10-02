شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول ضد سالزبورغ النمساوي في دوري الأبطال لتعويض خسائر الدوري والان مع التفاصيل
بواجه نادي ليفربول الإنجليزي، نظيره نادي سالزبورج النمساوي، في الساعة التاسعة من مساء اليوم، علي ملعب "أنفيلد"، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.
ويسعى الريدز لتعويض نزيف النقاط بالفوز في مباراة اليوم، بعد الهزيمة التي تلقاها في الجولة السابعة من نابولي متصدر المجموعة، بهدفين مقابل لاشئ.
تشكيل ليفربول المتوقع أمام سالزبورغ
ومن المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول بتشكيل مكون من:
حراسة المرمي:أدريان.
خط الدفاع: روبرتسون- فان ديك-ماتيب- أرنولد.
خط الوسط: هندرسون- فابينيو- فاينالدوم.
خط الهجوم: محمد صلاح- ماني- فيرمينيو.
تشكيل سالزبورج المتوقع أمام ليفربول:
حراسة المرمى: ستانكوفيتش.
خط الدفاع: راسموس، أندريه سيلفا، فوبر، أولمر.
خط الوسط: سوبوسلاي، يونوزوفيتش، مويبو، هوانج.
خط الهجوم: مينامينو، كويتا.
موعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول وسالزبورج
تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd2، في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.
ترتيب المجموعة الخامسة
يذكر أن سالزبورج يحتل صدارة المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط بعد فوزه على جينك في الجولة الأولى بستة أهداف مقابل هدفين، أما ليفربول فلا يمتلك أي رصيد من النقاط في تلك المجموعة بعد هزيمته في الجولة الأولى أمام نابولي بهدفين دون رد.
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