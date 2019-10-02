الامارات | إدانة المشجع الغاضب الذي اصطاد لاعبي فريقه بـ «النشابة»

شكرا لقرائتكم خبر عن إدانة المشجع الغاضب الذي اصطاد لاعبي فريقه بـ «النشابة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الزامبي لكرة القدم إدانته واقعة اعتداء أحد جماهير فريق ناكانا على لاعبي فريقه، باستخدام النبلة (النشابة) باللهجة المحلية الإماراتية، وذلك على خلفية الأداء الضعيف الذي قدمه فريقه، خلال مباراته أمام فوريست رينجرز بالدوري الزامبي، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف.

وكانت عدسات الكاميرات قد رصدت رد الفعل الغاضب، من جانب المشجع الذي قذف لاعبي فريقه بالحجارة، مستخدماً «النشابة»، ما تسبب في هروب اللاعبين إلى غرفة تبديل الملابس.

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وقال الأمين العام للاتحاد الزامبي، أدريان كاشالا، في تصريحات صحافية أمس، إن اتحادهم يدين الواقعة، ولن يتسامح على الإطلاق مع الحادثة التي شهدتها المباراة.

وقال: «الاتحاد لن يتسامح مع مثل هذه الأفعال، وسنتعامل مع مرتكبيها بالقوة الكاملة الموجودة في اللوائح، نحن نود أن نرسل رسالة قوية لمرتكبي أعمال العنف».

وتابع: «نحن نشعر بالحزن لوجود حالات العنف والشغب هذه في مدرجات بطولاتنا، وسنتعامل معها بحزم».