الامارات | وفاة مشجع أرجنتيني بعد فوز ريفر بليت بـ «السوبر كلاسيكو»

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مشجع أرجنتيني بعد فوز ريفر بليت بـ «السوبر كلاسيكو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي مشجع لفريق ريفر بليت، بعدما تعرض لأزمة قلبية، قبل مواجهة بوكا جونيورز، في ذهاب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس، والذي انتهى لصالح ريفر 2-صفر.

وأشارت هيئة الرعاية الطبية للطوارئ إلى أنها دفعت بسيارة إسعاف إلى جسر لابرونا، المؤدي إلى استاد المونومنتال، عقب تلقي إشارة بوجود شخص تعرض لأزمة قلبية.

ولدى وصول الإسعاف، تم التحقق من وفاة مشجع لفريق ريفر بليت، يدعى ألدو هوغو مارتين (51 عاماً)، وكان قد توجه إلى الاستاد مع ابنه، لمشاهدة المباراة التي انتهت بفوز ريفر 2-صفر.