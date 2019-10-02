الامارات | مورينيو لا يمانع تدريب منتخب السعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو لا يمانع تدريب منتخب السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى المدير الفني السابق لأندية: مانشستر يونايتد، وريال مدريد، وتشلسي، البرتغالي جوزيه مورينيو، ترحيبه بقيادة المنتخب السعودي، أو الإشراف على أي فريق في الدوري.

وقال المدرب البرتغالي، في تصريحات نقلتها صحيفة «الرياضية» السعودية: «لم تأتني عروض سابقاً من أندية سعودية، ومن ناحية الفكرة لا يوجد لدي أي مانع، لكنني تلقيت في وقت سابق عرضاً من الصين ورفضته لرغبتي في البقاء بأوروبا، وتدريب أحد الأندية الكبيرة، والأمور المالية ليست كل شيء».

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وأضاف: «سأعود إلى بلادي بعد وجودي في السعودية، والتي يمكن أن أعود إليها حال تلقي عرض مناسب».

وأشار مورينيو، في المحاضرة التي ألقاها بمعهد إعداد القادة، إلى أنه سافر إلى العديد من الدول، وفي كل مرة كان يكتسب خبرات وعادات جديدة، يستفيد بها في حياته الشخصية.

ويعد مورينيو أحد أفضل المدربين في الفترة الحالية بتتويجه بدوري أبطال أوروبا مرتين، مع بورتو البرتغالي، وإنتر ميلان الإيطالي.