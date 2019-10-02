شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أرقام مواجهات الأهلي مع الإنتاج الحربي.. أجايي الهداف التاريخي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنظيره فريق الإنتاج الحربي، مساء اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوي الممتاز المصري.

التقى الأهلي والإنتاج في العديد من المناسبات منذ صعود الأخير لدوري الأضواء والشهرة موسم 2009-2010، وألقى الموقع الرسمي للنادي الأهلي الضوء على أبرز أرقام مواجهات الفريقين في السطور التالية:

– التقى الأهلي والإنتاج الحربي في 15 مناسبة، حقق الأهلي الفوز في 11 لقاء وانتهت 4 مباريات بنتيجة التعادل 3 منها بنتيجة التعادل الإيجابي ومباراة وحيدة بنتيجة التعادل السلبي، ولم يتذوق الإنتاج الحربي طعم الفوز على النادي الأهلي.

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– أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق الأول لفريق الأهلي أكثر اللاعبين ظهورا في مباراة الأهلي والإنتاج الحربي.

– أكبر فوز في تاريخ مواجهات الأهلي والإنتاج الحربي كان من نصيب النادي الأهلي عندما فاز بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين بتاريخ 13-3-2014.

– خرج الأهلي بشباكه نظيفة أمام فريق الإنتاج الحربي في 8 مباريات فيما حافظ الإنتاج الحربي على نظافة شباكه أمام الأهلي في مباراة واحدة.

– نجح 16 لاعبا من النادي الأهلي في زيارة شباك الإنتاج الحربي بواقع 23 هدفا، ويعد جونيور أجايي الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 3 أهداف، ويعد عماد متعب مهاجم الأهلي السابق صاحب أول أهداف القلعة الحمراء في شباك الإنتاج الحربي، وكان عمرو السولية لاعب وسط الأهلي الحالي صاحب أخر أهداف الأهلي في شباك الإنتاج الذي اكتفى بزيارة شباك الأهلي في 8 مناسبات فقط.