شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأبطال المجموعة (B): أرقام قياسية سلبية في سقوط توتنهام التاريخي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط توتنهام سقوطًا تاريخيًا مذلًا على ملعبه عندما خسر النادي الإنجليزي بنتيجة 7-2 ضد بايرن ميونخ الألماني في مباراة ضمن المرحلة الثانية للمجموعة الثانية في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

وجاء سقوط توتنهام الكبير على يد ابن غريمه السابق في شمال لندن، سيرجي جنابري، لاعب نادي أرسنال السابق، والذي سجل 4 أهداف في مباراة الأمس، ليصبح ثاني لاعب يسجل رباعية تهديفية ضد نادي إنجليزي في دوري الأبطال بعد ليونيل ميسي ضد أرسنال في عام 2010، ورابع لاعب ألماني يسجل هاتريك في المسابقة بعد ماريو جوميز، مسعود أوزيل وأوفي روسلر.

وتلقى توتنهام 7 أهداف على ملعبه في مباراة بمسابقة رئيسية للمرة الأولى في تاريخ النادي الإنجليزي.

وأصبح توتنهام هو أول نادي إنجليزي يتلقى 7 أهداف في مباراة بجميع المسابقات الأوروبية منذ الفريق نفسه (توتنهام) في يوليو من عام 1995 ضد كولن الألماني في مسابقة كأس الأنترتوتو (خسر 8-0).

ولم يتلقى أي نادي إنجليزي من قبل الخسارة بفارق 7 أهداف في مسابقة أوروبية رئيسية، قبل أن يحطم توتنهام هذا الرقم بخسارة الأمس.

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واستقبل توتنهام 7 أهداف في مباراة تنافسية على ملعبه للمرة الأولى منذ خسارته بنتيجة 7-1 ضد نيوكاسل في البريميرليج خلال عام 1996.

وحافظ بايرن ميونخ على سلسلة اللاهزيمة خارج قواعده في دوري الأبطال والتي امتدت بالأمس لـ10 مباريات متتالية، ليعادل أفضل سلسلة له والتي تحققت خلال الفترة بين أكتوبر 2012 وحتى أبريل 2014 (10 مباريات).

وسجل البولندي روبرت ليفاندوفيسكي هدفين في مباراة الأمس ليصبح هو سادس لاعب في عهد دوري الأبطال يسجل في 40 مباراة أو أكثر في المسابقة بنظامها الجديد (بعد رونالدو، ميسي، راؤول، بنزيما وفان نيستلروي).

و سجل البولندي 14 هدف في 10 مباريات فقط مع بايرن ميونخ في جميع البطولات هذا الموسم، وهو سجل تهديفي يفوق سجل أي لاعب آخر من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

وفي المباراة الأخرى من المجموعة، قلب فريق النجم الأحمر الصربي تأخره بهدف أمام ضيفه، أولمبياكوس اليوناني، إلى فوز بنتيجة 3-1، ليحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط خلف المتصدر الحالي، بايرن ميونخ (6 نقاط).

وكانت نتيجة المباراة تشير إلى تعادل الفريقين 1-1 حتى أخر 3 دقائق من المباراة، قبل أن يتألق الألماني ماركو مارين ويصنع هدفين لكل من نيمانيا ميلونوفيتش وريتشموند بواكي، ليقود النادي الصربي لتحقيق انتصار غالي وتحقيق نقاطه الأولى في مرحلة المجموعات هذا الموسم.