شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم بالدوري: «ديربي القناة».. والأهلي في صدام مع الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم الأربعاء، مبارتان ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم، تبدأ بمباراة الإسماعيلي والمصري في «ديربي القناة»، وتختتم بلقاء الأهلي مع الإنتاج الحربي.
وينطلق ديربي القناة بين الإسماعيلي والمصري في تمام الساعة الخامسة والنصف، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.
بينما يبدأ لقاء الأهلي مع الإنتاج الحربي في الثامنة مساء اليوم، على استاد السلام.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم بالدوري: «ديربي القناة».. والأهلي في صدام مع الإنتاج الحربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.