شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم بالدوري: «ديربي القناة».. والأهلي في صدام مع الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم الأربعاء، مبارتان ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم، تبدأ بمباراة الإسماعيلي والمصري في «ديربي القناة»، وتختتم بلقاء الأهلي مع الإنتاج الحربي.

وينطلق ديربي القناة بين الإسماعيلي والمصري في تمام الساعة الخامسة والنصف، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

بينما يبدأ لقاء الأهلي مع الإنتاج الحربي في الثامنة مساء اليوم، على استاد السلام.