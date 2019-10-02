شكرا لقرائتكم خبر عن موعد قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة «مصر 2019» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تجرى اليوم الأربعاء، قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتي تحتضنها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، بمشاركة 8 منتخبات تقسم إلى مجموعتين تترأس مصر إحدى مجموعتيها باعتبارها البيلد المنظم، فيما تأتي نيجيريا بطل النسخة السابقة على رأس المجموعة الثانية.

تقام في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، قرعة بطولة الأمم الأفريقية بقصر الحرملك بالإسكندرية، بين 8 منتخبات أفريقية تترأس مصر إحدى مجموعتيها باعتبارها البلد المنظم فيما تأتي نيجيريا بطل النسخة السابقة على رأس المجموعة الأخرى.

تسحب القرعة في السابعة مساء اليوم، بقصر الحرملك بالمنتزه بالإسكندرية، ويشارك في البطولة 8 منتخبات أفريقية هي: الكاميرون وكوت ديفوار وغانا وجنوب أفريقيا وزامبيا ومالي إضافة إلى مصر ونيجيريا.

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وتعد البطولة في الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث يتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى.

ومن المقرر أن تحتضن القاهرة كل مباريات البطولة على ملعبي القاهرة الدولي والسلام.

ويحضر القرعة وفد كبير من الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد، ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي، والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الكابتن حسام البدري، ومحمد بركات مدير المنتخب، بالإضافة إلى جميع أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي بقيادة الكابتن شوقي غريب المدير الفني، وعلاء عبدالعزيز مدير الفريق.

ويشرف على مراسم القرعة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بحضور عدد من قياداته، فيما قررت وزارة الشباب والرياضة المشاركة في حفل القرعة بوفد رفيع المستوى يعكس ترحيب مصر بالأشقاء الأفارقة.