شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأبطال المجموعة (A): البداية الأسوأ لـ«الريال» وسلسلة لا تتوقف لـ«باريس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل ريال مدريد بدايته المخيبة في دوري الأبطال هذا الموسم، بعد أن تعادل على ملعبه بنتيجة 2-2 مع نادي كلوب بروج البلجيكي في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لمرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020.

وكان ريال مدريد على بعد دقائق قليلة من تلقيه هزيمة تاريخية في ملعبه عندما كان الفريق البلجيكي متقدمًا بهدفين دون مقابل، قبل أن يذلل القائد راموس الفارق لهدف بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني، ثم أدرك البرازيلي كاسميرو التعادل قبل نهاية المباراة بـ4 دقائق فقط.

وبدأ ريال مدريد المباراة بشكل كارثي متلقيًا هدف بعد 8 دقائق و9 ثوان عن طريق النيجيري إيمانويل بونافنتورا دينيس الذي سجل أسرع هدف يتلقاه ريال مدريد على ملعب سانتياجو بيرنابيو في مرحلة المجموعات لدوري الأبطال منذ هدف لوسيانو جاليتي لاعب نادي أولمبياكوس في عام 2007 (بعد 7 دقائق).

وضاعف النيجيري تقدم الفريق البلجيكي الزائر قبل نهاية الشوط الأول بـ5 دقائق، ليكون ثالث لاعب في تاريخ المسابقات الأوروبية يسجل هدفين لفريق زائر على ملعب سانتياجو بيرنابيو خلال الشوط الأول من المباراة بعد الروسي ديميتري رادتشينكو (1991) والكرواتي ماريو ماندزوكيتش (2018)، وهو سابع لاعب في عهد دوري الأبطال يسجل ثنائية تهديفية ضد ريال مدريد في سانتياجو بيرنابيو.

واستقبل ريال مدريد هدفين أو أكثر في 3 مباريات متتالية على ملعبه في دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخ النادي (0-3 ضد سيسكا موسكو، 1-4 ضد اياكس، ومباراة الأمس).

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وسجل القائد الإسباني سيرخيو راموس هدفًا بالرأس ليكون المدافع الأكثر تسجيلًا بالرأس في دوري الأبطال منذ بداية موسم 2003/2004 مناصفة مع قائد تشيلسي الأسطوري، جون تيري (7 أهداف لكل لاعب).

وجاء هدف كاسميرو في الرمق الأخير ليتفادى ريال مدريد الهزيمة في مباراة بدوري الأبطال كان متأخر في نتيجتها بهدفين للمرة الثالثة، والأولى منذ ديسمبر 2006 ضد دينامو كييف (انتهت أيضًا 2-2).

وعلى الرغم من إنقاذ الفريق للموقف، إلا أن ريال مدريد حقق رقم سلبي عندما فشل في تحقيق الفوز بعد أول جولتين للمرة الأولى في تاريخ مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

وفي تركيا، عاد باريس سان جيرمان بانتصار هام من معقل جالطا سراي بهدف نظيف، سجله الأرجنتيني ماورو إيكاردي، ليعزز النادي الفرنسي من مكانه في صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط وبفارق 4 نقاط كاملة على أقرب ملاحقيه بعد جولتين فقط من البداية.

وعاد النادي الباريس بانتصار مستحق في مباراة تفنن خلالها لاعبوا الفريق الزائر في إضاعة الفرص المحققة لتحقيق فوز كبير في قلب العاصمة التركية، مع صناعتهم لـ5 فرص تهديفية محققة واكتفائهم باستغلال فرصة واحدة فقط مع إضاعة 4 فرص محققة.

وحافظ باريس سان جيرمان على عادته التهديفية في دوري الأبطال، فالفريق الفرنسي سجل في جميع مبارياته الـ26 الأخيرة في دوري الأبطال، وهو رقم لم يحققه سوى ريال مدريد (34) وبرشلونة (29) في دوري الأبطال كأطول سلسلة تهديف مستمرة لفريق في المسابقة.