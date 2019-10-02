برشلونة يكشف حجم إصابة انسو فاتي

الأربعاء 2 أكتوبر 2019
كشفت تقارير صحفية أسبانية عن طبيعة الإصابة التي يعاني منها نجم فريق برشلونة الشاب انسو فاتي، والتي جعلته يغيب عن الفريق في آخر مباريات، ومباراة الليلة أمام إنتر ميلان في دوري الأبطال.
وحسب ما ذكرت صحيفة ( موندو ديبورتيفو ) فإن فاتي يعاني من ألم في الركبة لكن لا يوجد شيء غير طبيعي والسبب في ذلك بسبب نمو اللاعب المستمر.
اللاعب مازال صغيرا، فهو يبلغ من العمر 16 عاما فقط، لذلك جسده يتغير بصورة دورية، والاصابة التي لحقت به لهذا السبب.
ومن المتوقع ان يحصل تغير في طول اللاعب أيضاً، طوله الان 178 سم، وسينمو اكثر في المستقبل، سواء عضليا او جسمانياً.
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