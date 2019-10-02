الأربعاء 2 أكتوبر 2019 مباراة برشلونة وانتر ميلان يواجه برشلونة الإسباني فريق إنتر ميلان الإيطالي في تحد فريد من نوعه بين سواريز وسانشيز، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مشاركة ليونيل ميسي خلال مباراة اليوم محل شك، بسبب أنه قادم من إصابة. واستعرضت الصحيفة التشكيل المتوقع لقمة البارسا وإنتر، كالتالي: برشلونة حراسة المرمى: شتيجن Advertisements الدفاع: فيربو – بيكيه – لينجليه – سيميدو. الوسط: دي يونج – بوسكيتس – آرثر. الهجوم: جريزمان – سواريز – كارليس بيريز (ميسي). إنتر ميلان حراسة المرمى: هاندانوفيتش. الدفاع: دي فري – جودين – سكرينيار. الوسط: دي أمبروسيو – باريلا – بروزوفيتش – سينسي – أسامواه. الهجوم: سانشيز – لاوتارو مارتينيز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الإخوة الأعداء» وجهاً لوجه في مباراة برشلونة وانتر ميلان بأبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.