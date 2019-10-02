سبورت ميديا: ماركيزيو يكشف عن اعتزاله كرة القدم الخميس المقبل

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

كشفت شبكة سبورت ميديا سيت الايطالية أن لاعب نادي يوفنتوس كلاوديو ماركيزيو قرر التوقف عن ممارسة لعبة كرة القدم نهائيا، عن عمر 33 عاما.



وأشارت الشبكة إلى أن إعلان ماركيزيو عن هذا القرار، سوف يكون يوم الخميس، خلال مؤتمر صحافي سيعقده داخل مقر نادي يوفنتوس.

وكانت شبكة سكاي قد قالت يوم أمس أن ماركيزيو سيعقد مؤتمرا صحافيا للإعلان عن مستقبله، ورجّحت أن يعلن إعتزاله أو العودة ليوفنتوس، لكن اليوم، شبكة سبورت ميديا سيت أكدت أن نجم منتخب إيطاليا الأسبق سيقرّر وضع حدّ لمسيرته.