تيفيز يلمح بوجود رشوة بعد خسارة فريقه امام ريفر بليت بهدفين (صورة)

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

كارلوس تيفيز

المح كارلوس تيفيز، مهاجم بوكا جونيورز، إلى وجود رشوة خلال مباراة السوبر كلاسكو بين فريقه وفريق ريفر بليت الذ فاز بهدفين الليلة الماضية، على ملعب مونيمونتال، في ذهاب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس.



ووفقًا لشبكة "tycsports" الأرجنتينية، فإن تيفيز أشار أثناء خروجه من الملعب، متوجهًا صوب غرفة الملابس، بفرك يديه مرارًا وتكرارًا أمام الجماهير، فيما يعني "دفع أموال".

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يذكر أن لاعبي ومدرب بوكا جونيورز، وجهوا انتقادات قوية للتحكيم عقب مباراة السوبر كلاسيكو.

يذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين، من المقرر أن تقام يوم 23 أكتوبر/تشرين أول الجاري، على ملعب لابومبونيرا.