جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 2-10-2019 والقنوات الناقلة

الأربعاء 2 أكتوبر 2019 يقدم الخليج 365 جدول مباريات اليوم الأربعاء 2-10-2019 والذي يمتلئ بالمواجهات الساخنة، أبرزها بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تتصدر مباراة برشلونة وانت ميلان الحدث بجانب لقاء ليفربول ضد سالزبورغ ضمن الجولة الثانية من البطولة.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز مباريات اليوم: مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة الإسماعيلى × المصري - 5:30 مساء – تُبث على قناة أون سبورت الأهلي × الإنتاج الحربي - 8:00مساء - تُبث على قناة أون سبورت مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة جينك × نابولي – 6:55 مساء – قناة beIN SPORTS HD 1 Advertisements سلافيا براج × بوروسيا دورتموند – 6:55 مساء – قناة beIN SPORTS HD 2 لايبزيج الألماني × ليون الفرنسي – 9:00 مساء – قناة beIN SPORTS HD 7 ليل × تشيلسي – 9:00 مساء – قناة beIN SPORTS HD 6 ليفربول × سالزبورج – 9:00 مساء– قناة beIN SPORTS HD 2 زينيت سان بطرسبورج × بنفيكا – 9:00 مساء beIN SPORTS HD 4 فالنسيا× أياكس أمستردام – 9:00 مساء – قناة beIN SPORTS HD 3 برشلونة × إنتر ميلان - 9:00 مساء – قناة beIN SPORTS HD 1

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