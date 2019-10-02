فيرتونخين: أشعر بألم شيد بعد سباعية بايرن ميونخ 

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

عبر يان فيرتونخين، مدافع فريق توتنهام الإنجليزي عن حزنه الشديد، عقب السباعية التي منيت مرماه من قبل بايرن يمونخ خلال الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، مطالبا الديوك بالتكاتف من أجل ترميم الجراح.



قال يان فيرتونخين، مدافع توتنهام هوتسبير، إن الألم يعتصره عقب الخسارة المذلة (7-2) على أرضه أمام بايرن ميونخ، في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، لكنه شجع فريقه على التكاتف والنهوض من الكبوة.

وتعرض توتنهام لأثقل هزيمة أوروبية بملعبه، بعد أن سجل سيرج جنابري، جناح آرسنال السابق، 4 أهداف ليرسل بايرن تحذيرا لبقية المنافسين.

وأبلغ فيرتونخين (32 عاما) محطة "توك سبورت" الإذاعية "أشعر بألم شديد وبالأسف، وبكل المشاعر السلبية، ومن المحرج الوقوف أمامكم".

وأضاف "هذا موقف سيىء، لكن هذه المجموعة متحدة، يجب أن نبقى أقوياء وسننتفض.. لن نتهرب من ذلك ويجب أن نتحمل المسؤولية، وهذا ما سنفعله".

Advertisements

وعجز توتنهام، وصيف بطل أوروبا الموسم الماضي، عن الاحتفاظ بالثبات.

وجاءت هزيمة الثلاثاء عقب التعادل 2-2 أمام أولمبياكوس في افتتاح جولات المجموعة الثانية، الشهر الماضي.

وخرج فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو من الدور الثالث، بكأس الرابطة، على يد كولتشيستر يونايتد المغمور، الشهر الماضي.

ويحتل توتنهام المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 11 نقطة من سبع مباريات.

لكن فيرتونخن مدافع بلجيكا يرى أن توتنهام، يمكنه أن يحقق صحوة عند مواجهة برايتون أند هوف ألبيون، القابع في المركز الـ16، في الدوري، يوم السبت.

وأضاف في رسالة للجماهير "استمروا في تشجيعنا، وأؤمن بأن الفريق سيجتاز هذا الموقف.. المباراة المقبلة في الدوري فرصة للتخلص من هذا الشعور".