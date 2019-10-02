الأربعاء 2 أكتوبر 2019
يشعر لاعب خط وسط نادي ليستر سيتي، ويلفريد نديدي، بسعادة غامرة مع انطلاقة الفريق خلال الموسم الحالي.
ويحتل فريق الثعالب المركز الثالث في جدول الدوري الإنكليزي بعد سبع مباريات فقط خلف ليفربول ومانشستر سيتي.
وقال نديدي: "أنا سعيد بالطريقة التي يسير بها الفريق. لذلك علينا ان نستمر على هذا النحو ونحاول صنع الأشياء الجيدة للفريق".
وأضاف: "لا استطيع ان اكون مثاليا، ولكن سنسعى الى البقاء في الاعلى. بالطبع، مباراة تلو المباراة، سنعطي كل ما لدينا في كل مباراة، وأعتقد ان المشجعين سيتمتعون بذلك ايضا".
كانت هذه تفاصيل خبر نديدي: أسعى إلى الأفضل.. وسعيد مع ليستر سيتس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.