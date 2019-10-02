نديدي: أسعى إلى الأفضل.. وسعيد مع ليستر سيتس

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

يشعر لاعب خط وسط نادي ليستر سيتي، ويلفريد نديدي، بسعادة غامرة مع انطلاقة الفريق خلال الموسم الحالي.



ويحتل فريق الثعالب المركز الثالث في جدول الدوري الإنكليزي بعد سبع مباريات فقط خلف ليفربول ومانشستر سيتي.

وقال نديدي: "أنا سعيد بالطريقة التي يسير بها الفريق. لذلك علينا ان نستمر على هذا النحو ونحاول صنع الأشياء الجيدة للفريق".

وأضاف: "لا استطيع ان اكون مثاليا، ولكن سنسعى الى البقاء في الاعلى. بالطبع، مباراة تلو المباراة، سنعطي كل ما لدينا في كل مباراة، وأعتقد ان المشجعين سيتمتعون بذلك ايضا".