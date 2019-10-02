شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الإنتاج الحربي .. فايلر يطمئن على اللاعبين فى جلسة خاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني لللأهلي على عقد جلسة خاصة مع توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق؛ من أجل تنسيق البرنامج البدني الذي سيخضع له اللاعبون عقب خوض مباراة الإنتاج الحربي المقرر لها الثامنة مساء اليوم الأربعاء على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.

Advertisements

ويهدف فايلر من جلسته مع مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني الاطمئنان على كافة التفاصيل الخاصة بالبرنامج الاستشفائي والبدني الخاص بتجهيز اللاعبين لمباراة أسوان في الأسبوع الثالث من منافسات الدوري الممتاز المقرر إقامتها يوم السبت المقبل على استاد أسوان خاصة في ظل الفترة الزمنية القصيرة التي تفصل بين المباراتين.

وسيخوض الأحمر مباراة الانتاج الحربي الليلة ضمن الأسبوع الثاني للدوري الممتاز ثم يسافر إلى أسوان بعد غدٍ الجمعة لمواجهة فريقها ضمن الأسبوع الثالث من المسابقة.