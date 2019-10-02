شكرا لقرائتكم المرة الأولى بعد الخلاف والاعتزال.. عماد متعب يلتقى حسام البدرى اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختارت الأقدار مواجهة مثيرة بين الثنائى حسام البدرى المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر وعماد متعب مهاجم الأهلى والفراعنة الأسبق اليوم الأربعاء فى ظل وجود خلاف بين الثنائى منذ رحيلهما عن الأهلى .

ويسحب اليوم عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 غلى 22 نوفمبر القادم و المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

تشير الدلائل ومن حديث سابق لمتعب انهما لم يلتقيا منذ خلافهما فى الأهلى والذى على أثره أعلن متعب إنهاء مشواره الكروى واتجه للتحليل فى قناة أون سبورت ، اللقاء الأول بينهما سيكون فى فعاليات القرعة وهو ما جعل البعض يفكر فيما سيكون والعتاب بينهما خاصة أن متعب أكد انه إذا التقى بالبدرى سيصافحه وفى الوقت نفسه أكد البدرى انه لم يرفض ضم متعب للجهاز الفنى للمنتخب .

جاء اختيار متعب بصفته احد النجوم التي شاركت في أوليمبياد 2012 تحت قيادة هاني رمزي المدير الفني للمنتخب وقتها ، كما يحضر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، ومحمد بركات مدير المنتخب لمراسم القرعة.

وقال عماد متعب إن الجميع يساند حسام البدرى مدرب الفراعنة فى مهمته المقبلة مؤكدًا أنه يتمنى نجاحه من كل قلبه .

وقال متعب فى تصريحات تليفزيونية: “كلنا فى ضهر حسام البدري، من قلبى أتمنى نجاحه، تصفية الحسابات نغمة مرفوضة ولم أعتد بها أبدًا فى تعاملاتى منذ أن كنت ناشئًا فى الأهلى”.

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ويضيف مهاجم الأهلى الأسبق:”اعتذرت عن منصب مدير المنتخب الوطنى لرفع الحرج عن حسام البدرى وحتى لا تثار الأقاويل فى الفترة المقبلة عن علاقتى بيه وتكون سببًا فى تعطيل رحلة الفراعنة وليس لانى علاقتى بالبدري سيئة فالأمر مختلف تمامًا علاقتى بمدرب الأهلى الأسبق جيدة ولن أعود لممارسة الكرة مرة أخرى وخلافى معه كان فنيًا وليس شخصيًا“.

وتابع عماد متعب: “أتمنى أن يعى لاعبو منتخب مصر قيمة فانلة الفراعنة وأن يعملوا بكل جدية على تحقيق أهداف المرحلة المقبلة بالتأهل لكأس العالم للمرة الثانية على التوالى بالإضافة لحصد لقب كأس الأمم الأفريقية”.

وأكمل: “على المستوى الشخصى أتمنى أن ينجح زميل الكفاح محمد بركات فى منصبه الجديد فهو نجم كبير يستحق النجاح بعد مسيرة رائعة فى الملاعب”.

وكان حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر قد قال فى مؤتمر تنصيبه مديراً فنياً للفراعنة “لست عدو النجوم، والنجوم سبب نجاحى فى الأهلى وقراراتى كلها تحترم النجوم، وعلاقتى مميزة بهم، لكن مصلحة الفريق والعمل أهم من النجوم، ويجب ألا نلتفت للمشاعر والعواطف فى العمل”

وأضاف البدرى: “لم أرفض وجود عماد متعب فى منصب مدير المنتخب، فأنا من أحضرت متعب وهو طفل لصالح سليم وقولتله هيبقى أحسن رأس حربة فى مصر”.