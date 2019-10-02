شكرا لقرائتكم ميتشو يدرس استبعاد يوسف أوباما من المشاركة أمام المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويفضل ميتشو استبعاد أوباما من المشاركة أمام المقاصة، لمنحه فترة راحة كافية، وعدم تفاقم الإصابة، خاصة وأن هناك أكثر من لاعب جاهز للمشاركة فى مركز صانع اللعب، وكان الخواجة الصربى منح اللاعب راحة سلبية من التدريبات التى أقيمت أمس الأربعاء على ملعب النادى بميت عقبة، بسبب الاصابة التى تعرض لها فى الركبة قبل مباراة الأزمة أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال.

كانت مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت قد شهدت أزمة بسبب تغيير مكان الملعب من بترسبورت إلى برج العرب، وهو ما رفضه الفريق السنغالى الذى تواجد فى ملعب بتروسبوت ولم تقام المباراة، وتدخل الاتحاد الافريقى الذى يدرس الأمر من كل جوانبه على أن يصدر قراراه يوم الثلاثاء المقبل.