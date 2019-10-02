شكرا لقرائتكم أرقام مميزة للثنائى أحمد صلاح ومحمد عادل بمونديال الطائرة فى اليابان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتألق صلاح فى مواجهتى المنتخب أمام أستراليا و إيران و التى شهدتا فوز الفراعنة بنتيجة 3 / 1 فى اللقاءين و صدارة ترتيب المنافسة حتى الأن ، بينما جاء محمد عادل فى المركز الثانى كأفضل حائط صد .

وسيحصل منتخب مصر للكرة الطائرة على راحة من المباريات غدا قبل أن يلتقى البرازيل فى ثالث مواجهاته الجمعة المقبلة .



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