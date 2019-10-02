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شكرا لقرائتكم أرقام مميزة للثنائى أحمد صلاح ومحمد عادل بمونديال الطائرة فى اليابان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وتألق صلاح فى مواجهتى المنتخب أمام أستراليا و إيران و التى شهدتا فوز الفراعنة بنتيجة 3 / 1 فى اللقاءين و صدارة ترتيب المنافسة حتى الأن ، بينما جاء محمد عادل فى المركز الثانى كأفضل حائط صد .
وسيحصل منتخب مصر للكرة الطائرة على راحة من المباريات غدا قبل أن يلتقى البرازيل فى ثالث مواجهاته الجمعة المقبلة .
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و جاءت نتائج الأشواط كالتالى : ( 25 /22) , ( 26 /24 ) , ( 25 /18 ) .( 26 /24) .
ويطمع منتخب مصر للكرة الطائرة فى تحقيق الفوز فى مواجهاته المقبلة بالبطولة من أجل الزحف إلى تحقيق مركز متقدم لمصر عالميا .
نجح منتخب مصر للكرة الطائرة فى تحقيق أول فوز له فى المونديال على نظيره الأسترالى بنتيجة 3 /1 ، فى مباراة قوية جاءت نتائج أشواطها كالتالى :( 25 /22) , (25 /21) , (25 /23) , ( 25 /18 ) .
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