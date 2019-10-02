شكرا لقرائتكم مدرب طائرة الاهلي يهنئ أبطال منتخب مصر فى كأس العالم باليابان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وحرص مصيلحي على تهنئة اللاعبين بعد فوز المنتخب المصري على كل من المنتخبين الاسترالي والإيراني في البطولة المقامة حاليا باليابان، متمنيًا استمرار الأداء الجيد ومواصلة تحقيق الانتصارات خلال المباريات المقبلة.

ويضم المنتخب الوطني المصري المشارك في بطولة كأس العالم باليابان في صفوفه ٧ لاعبين من الأهلي وهم : عبدالله عبدالسلام وأحمد صلاح ومحمد عادل واحمد عبدالعال وعبدالرحمن سعودي وحسام يوسف وأحمد سعيد.