شكرا لقرائتكم لاعب سيراميكا صراع جديد بين الأهلي والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نصب ناديي الأهلي والزمالك شباكهما لضم محمد ناصر لاعب فريق سيراميكا كليوباترا البالغ من العمر 20 عاما، حيث أنه من مواليد عام 1999 ، وظهر ناصر بمستوى طيب للغاية خلال الفترة الماضية مع فريق الشباب بنادي سيراميكا كليوباترا وتم تصعيده إلى صفوف الفريق الأول وخاض العديد من المباريات الودية بعدما أبدى هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول إعجابه الشديد به وبقدراته.

ونال اللاعب إعجاب مسئولي الأهلي والزمالك، خلال المتابعة الدقيقة من المكلفين باكتشاف المواهب في كل نادي، ودخل القطبان في مفاوضات بشكل رسمي مع نادي سيراميكا كليوباترا، لضم ناصر الذي يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع.

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ووافق مسئولو سيراميكا كليوباترا من حيث المبدأ على إعارة اللاعب أسوة بما حدث مع زميليه ميسي وحيدا اللذان انتقلا منذ أيام قليلة إلى الزمالك على سبيل الاعارة، وتتبقى القيمة المالية التي سيعرضها مسئولو الأهلي والزمالك لحسم صفقة محمد ناصر مدافع سيراميكا كليوباترا.

يذكر أن الأهلي وافق مؤخراً على إنتقال إسلام الشهاوى حارس مرمى فريق الشباب بالنادى مواليد 1999 إلى فريق سيراميكا كليوباترا لمدة خمسة مواسم حيث وقع الحارس الشاب على عقود انتقاله رسميًا لنادى سيراميكا كليوباترا، الذى ينافس فى دورى الدرجة الثانية.