شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الإنتاج الحربي ..تحسن حالة محمود متولي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحسنت حالة محمود متولي مدافع الاهلي الذي يعاني من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية ، بحسب الجهاز الطبي للفريق .

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وأضاف الجهاز الطبي أنه ينتظر التئام مزق العضلة الخلفية للاعب من خلال البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يؤديه في الوقت الحالي تمهيدًا لبدء المرحلة الأخيرة من العلاج قبل عودته بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وتعرض محمود متولي للإصابة في مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك التي فاز بها الأهلي 3ـ 2 وتوج بلقب البطولة.

ويواجه الأهلي نظيره الإنتاج الحربي مساء اليوم الأربعاء على ستاد السلام في ضمن الاسبوع الثاني من منافسات الدوري الممتاز، وكان الأهلي قد واجه سموحة في افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد،وفازعليه بهدف نظيف سجلة رمضان صبحي.