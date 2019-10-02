شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الإنتاج الحربي .. المارد الأحمر صاحب الفوز الأخير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
يواجه فريق الأهلى مع دقات الثامنة مساء اليوم الأربعاء نظيره الإنتاج الخربى على ستاد السلام ضمن مواجهات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام .
واحسم الاهلى التاهل لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى عقب الإطاحة بكانو سبورت بطل غينيا بالفوز ذهاباً وإياباً بمجموع المباراتين 6/0 كما فاز على سموحة فى الجولة الاولى للمسابقة بهدف دون رد .
وسحق الإنتاج الحربى نظيره نادى إف سى مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوى بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74، فى المواجهة التى أقيمت بينهما على استاد السلام والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدورى العام.
وفى المواجهة الأخيرة بين الاهلى والإنتاج الحربى فاز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله عمرو السولية فى الدور الثانى لدوري الموسم الماضى الذى توج المارد الأحمر بطلا له للمرة الرابعة على التوالى .
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