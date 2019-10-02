شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الإنتاج الحربي .. أرقام محمد الصباحي مع الفريقين قبل موقعة الليلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى فريق الأهلى مع دقات الثامنة مساء اليوم الأربعاء على استاد السلام نظيره الإنتاج الحربى ضمن مواجهات الجولة الثانية لمسابقة الدورى العام. Advertisements وسيدير لقاء الأهلى والإنتاج الحربى الليلة طاقم تحكيم بقيادة محمد الصباحى"حكماً للساحة" ويعاونه سمير جمال "مساعد أول" و أحمد نوفل "مساعد ثان"، ومحمد سلامة حكما رابعا. ولم يعرف الاهلى طعم الهزيمة مطلقاً تحت القيادة التحكيمية لمحمد الصباحى بينما خسر الإنتاج الحربى معه مرة واحدة . وتعتبر مباراة اليوم هى العاشرة لمحمد الصباحى مع الأهلي، فقد أدار من قبل 9 مباريات حقق الفوز الأحمر فى 6 و تعادل فى 3، واخرج البطاقة الصفراء 13 مرة فى وجه لاعبى الأهلى . وفى المقابل أدار الصباحى 6 مباريات للإنتاج الحربى الذى حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر واحدة ونال لاعبيه 15 انذار وبطاقة حمراء

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