شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يبدأ الاستعداد لموقعة المصري ظهر اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤدى فريق الكرة بنادى الإتحاد السكندرى مرانه فى الثانية ظهر اليوم على ملاعب النادى بسموحة استعدادا للقائه أمام النادى المصرى المقرر له السبت المقبل على ملعب الجيش الثالث بالسويس . ورفض طلعت يوسف المدير الفنى للفريق منح اللاعبين راحه ويستأنف التدريبات اليوم استعدادا لأبناء بورسعيد عقب الفوز على الجونة بهدف نظيف أحرزه محمود رزق فى الجولة الثانية من الدورى الممتاز . فى الوقت الذى يخوض فيه اللاعبين الذين شاركو فى مباراه الجونه تدريبات استسفائية بينما يشارك باقى اللاعبين فى التدريبات الجماعيه ليكونوا جاهزين للقاء المصرى . Advertisements بدوره أكد طلعت يوسف أن مباراة المصرى المقبلة صعبة للغاية ولابد من الاستعداد لها بكل جدية حتى لا يحقق زعيم الثغر نتيجة جيدة . وسيعود كريم الديب إلى التدرببات الجماعية عقب شفائه من الام العضلة الضامة

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