شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الإنتاج الحربي .. تعرف على موعد عودة كريم نيدفيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي أن كريم نيدفيد لاعب الفريق يحتاج إلى فترة زمنية تتراوح ما بين 3-4 أسابيع للعودة بشكل تدريجي والتواجد في تدريبات الفريق الجماعية.
وأكد مدير الكرة بتالاهلي أن نيدفيد يستكمل برنامجه التأهيلي في الوقت الحالي للتعافي من الإصابة في ركبته وبات قريبا من العودة للتدريبات الجماعية خاصة أن الأمور تسير بشكل جيد.
ويواجه الأهلي نظيره الإنتاج الحربي مساء اليوم الأربعاء على ستاد السلام في ضمن الاسبوع الثاني من منافسات الدوري الممتاز.
وكان الأهلي قد واجه سموحة في افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد،وفازعليه بهدف نظيف سجلة رمضان صبحي.
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