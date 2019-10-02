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جهاز المنتخب مصر الأوليمبي بالكامل يحضر قرعة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة...

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جدة - عمرو شويل يتواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بالكامل فى قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة اليوم الأربعاء.

 

وستقام القرعة في قصر الحرملك بمنطقة المنتزة بالإسكندرية مساء اليوم للكشف عن مجموعتي البطولة التي يتأهل أول 3 منتخبات منها مباشرة إلى أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

 

وأصر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي على حضور الجهاز المعاون بالكامل للقرعة وتضم علاء عبد العزيز مدير منتخب ومعتمد جمال مدرب عام ووائل رياض و محمد شوقي مدربين  و أسامه عبد الكريم مدرب حراس مرمى .

 

وأيضا سيحضر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، ومحمد بركات مدير المنتخب.

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البطولة القارية ستقام  في مصر خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر المقبل حيث سيتواجد منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى بينما سيتواجد منتخب نيجيريا على رأس المجموعة الثانية.

 

ويشارك فى البطولة 8  وهى مصر "البلد المضيف والكاميرون وغانا وجنوب أفريقيا وزامبيا وكوت ديفوار، نيجيريا ومالي".

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