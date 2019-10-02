شكرا لقرائتكم جهاز المنتخب مصر الأوليمبي بالكامل يحضر قرعة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأيضا سيحضر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، ومحمد بركات مدير المنتخب.
البطولة القارية ستقام في مصر خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر المقبل حيث سيتواجد منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى بينما سيتواجد منتخب نيجيريا على رأس المجموعة الثانية.
ويشارك فى البطولة 8 وهى مصر "البلد المضيف والكاميرون وغانا وجنوب أفريقيا وزامبيا وكوت ديفوار، نيجيريا ومالي".
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