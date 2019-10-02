شكرا لقرائتكم عماد متعب يسحب قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ووقع الاختيار على متعب بصفته أحد النجوم التى شاركت فى أوليمبياد 2012 تحت قيادة هانى رمزى المدير الفنى للمنتخب وقتها.

ويستعد الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بالكامل بقيادة شوقى غريب لقرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة اليوم الأربعاء

وتجري القرعة فى قصر الحرملك بمنطقة المنتزة بالإسكندرية مساء اليوم للكشف عن مجموعتى البطولة التى يتأهل أول 3 منتخبات منها مباشرة إلى أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

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وسيكون حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، ومحمد بركات مدير المنتخب ضمن الحضور لمراسم القرعة.

وستقام البطولة القارية فى مصر خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر المقبل حيث سيتواجد منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى بينما سيتواجد منتخب نيجيريا على رأس المجموعة الثانية.

وتشارك فى البطولة 8 وهى مصر "البلد المضيف والكاميرون وغانا وجنوب أفريقيا وزامبيا وكوت ديفوار، نيجيريا ومالي".