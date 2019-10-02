شكرا لقرائتكم إثيوبيا توقف رياضييها المشاركين في ماراثون قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الإثيوبي لألعاب القوى يوم الثلاثاء أن العدائين والعداءات الإثيوبيين المشاركين في سباقي ماراثون الرجال والسيدات ببطولة العالم السابعة عشرة لألعاب القوى المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة يجب ألا يخوضوا أي سباقات على مدار ثلاثة شهور قادمة وإلا يتعرضون للعقوبات.

وأشار الاتحاد الإثيوبي في بيانه إلى أن هذا القرار يرجع لأسباب صحية وأن "خرق القرار سيؤدي لعواقب وخيمة".

ويأتي القرار بعد الجهد الكبير الذي بذلته العداءات في سباق ماراثون السيدات بمونديال القوى في الدوحة نظرا لارتفاع درجة الحرارة إلى 32 درجة مئوية ونسبة الرطوبة إلى 73 بالمئة رغم بدء فعاليات السباق في منتصف الليل وهو ما ينتظر أن يطبق أيضا على سباق ماراثون الرجال المقرر يوم السبت المقبل.

وفشلت العداءات الثلاث الإثيوبيات المشاركات في إنهاء سباق الماراثون الذي شهد انسحاب 28 من 68 عداءة شاركت في السباق.