شكرا لقرائتكم الرئيس الفلسطيني يدعو المنتخب السعودي للعب في رام الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - ثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مواقف السعودية تجاه فلسطين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية، داعياً في الوقت ذاته المنتخب السعودي للعب على أرض فلسطين، وذلك في اجتماع للسلطة الفلسطينية.
وقال الرئيس الفلسطيني: نرحب ترحيباً حاراً بالمنتخب السعودي بمناسبة تصفيات كأس العالم، ومن هنا نتوجه بالتحية للمنتخب السعودي، وسيكون ضيفاً عزيزاً لدينا.
وسيلعب المنتخب السعودي يوم 15 من الشهر الجاري مع المنتخب الفلسطيني، وهو يحمل في رصيده نقطة من مباراة واحدة تعادل بها مع نظيره اليمني، فيما يملك المنتخب الفلسطيني ثلاث نقاط من مباراتين.
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