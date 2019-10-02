شكرا لقرائتكم مورينيو: لا أعرف الفشل.. وسأعود إلى السعودية مستقبلاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر البرتغالي جوزيه مورينيو أنه ليس من نوعية المدربين الفاشلين، وقال خلال محاضرته في معهد إعداد القادة بجدة، يوم الثلاثاء، أنه سيعود إلى السعودية مرة أخرى.

وتحدث المدرب الذي تمت إقالته من تدريب مانشستر يونايتد الموسم الماضي، عن أنه ليس لديه خبرة في الفشل، مضيفا: نحن كمدربين اذا خسرنا نحزم حقائبنا ونرحل.

وأردف: أنا شخص قضيت حياتي في كرة القدم وأتيحت لي الفرصة، لكي أتعرف على هذا العالم، اليوم أنا في السعودية، وأعرف طموحكم الكبير وربما أعود مرة أخرى.

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وشدد مورينيو على أهمية وضع نظام لتطوير المدربين، موضحا: بالرغم من أن الفرص التدريبية هنا قليلة، أنا الآن عمري 56 عاما وأعمل يومياً على تطوير نفسي.

حول نهجه التدريبي بعد مسيرته الواسعة، قال: فزت بثماني دوريات في أربع دول، وعندما أنتقل إلى بلد جديد يجب علي أن أفهم البلد والعقليات التي سوف أواجهها، كما أحرص على اختيار مساعد لي من ذات البلد ومن نفس الفريق ليقوم بمساعدتي في فهم كافة الأمور، وتفاجأت بأن المدربين الأجانب الذين يحضرون إلى السعودية يأتون ومعهم خمسة مدربين مساعدين أو أكثر من أبناء جلدتهم.

واختتم حديثه، قائلا: الرغبة في تحقيق شيء سريع، ربما يضيع عليك حلمك، ويجب أن يكون لديك حلم طويل الأجل، والمدرب الذي لا يستطيع تحليل المباراة من التلفزيون لن يستطيع أن يكون مدربا.