شكرا لقرائتكم غوارديولا: إصابة دي بروين غير مقلقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قلل بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي المخاوف بشأن حالة كيفن دي بروين وقال إن لاعب الوسط ربما يعود أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد المقبل.

وغاب البلجيكي دي بروين عن الانتصار 2-صفر على دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء بسبب إصابة في عضلات الفخذ تعرض لها أمام إيفرتون هذا الأسبوع.

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وقال غوارديولا للصحفيين يوم الثلاثاء: ليست خطيرة وكان بوسعه اللعب أمام دينامو لكن سننتظر لنعرف موقفه يوم الأحد، لكن في الوقت الحالي لا أعرف موقفه. ربما ستكون مخاطرة لو شارك لكن أعتقد بعد التوقف الدولي سيكون لائقا.

وبدأ صانع الألعاب البلجيكي الموسم الجاري بقوة مع سيتي وسجل مرتين كما صنع تسعة أهداف في تسع مباريات في كل المسابقات.

وبعد استضافة ولفرهامبتون في استاد الاتحاد سيحصل سيتي على راحة لمدة أسبوعين بسبب التوقف الدولي قبل أن يلعب في ضيافة كريستال بالاس في 19 أكتوبر الجاري.