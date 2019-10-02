قمتان من العيار الثقيل في "الخميس الكبير" بالدوري الإماراتي









اسماء السيد - تشهد المرحلة الثالثة من الدوري الاماراتي لكرة القدم قمتين من العيار الثقيل، وذلك حين يتواجه الشارقة حامل اللقب مع ضيفه العين وشباب الأهلي المتصدر مع مضيفه الجزيرة الخميس.

وتعد الفرق الأربعة مرشحة لنيل اللقب، لذلك تحظى المباراتان باهتمام كبير واطلق عليهما في الصحف الإماراتية تسمية قمتي "الخميس الكبير"، كونهما تقامان في اليوم نفسه.

وستكون قمة الشارقة الثاني والعين الثالث مثيرة، بعدما حقق الفريقان الفوز في مباراتيهما الافتتاحيتين، وسيتسلح حامل اللقب بافضليته على ضيفه في المباريات الأربع الأخيرة حين عرف الانتصار مرتين والتعادل مثلهما.

كما ان الشارقة لم يعرف الخسارة امام العين في خمس مباريات تحت قيادة مدربه الحالي عبد العزيز العنبري (3 انتصارات وتعادلين)، وان كان الأخير قلل من شأن هذه الاحصاءات.

وقال العنبري "يبقي العين هو العين ومن افضل واقوى فرق الدوري، ويختلف كليا عن الموسم الماضي وقد رأينا مستواه في اول مباراتين"، مقللا من شأن الغيابات في صفوف منافسه الذي يفتقد البرازيلي كايو كانيدو والجزائري عبد الرحمن مزيان ومحمد عبد الرحمن للإصابة.

من جهته، كان الكرواتي ايفان ليكو مدرب العين اكثر ثقة بقدرة فريقه على الفوز بالقمة، وقال "لن نبحث عن أي اعذار لاننا العين احد ابرز اندية القارة، ونحترم طموحات المنافسين لكن لا نخشى أي فريق".

وتابع "ندرك جيدا اننا سنواجه فريقا جيدا ويمتلك نوعية مميزة من اللاعبين. لكن في المقابل، فريقي يضم عناصر ممتازة وبإمكانهم صناعة الفرق"، مؤكدا "نعرف ما هو المطلوب منا لتحقيق هدفنا في ملعب الفريق المنافس".

ويختبر شباب الأهلي المتصدر والذي فاز أيضا في أول مباراتين، قدراته الهجومية في مواجهة مضيفه الجزيرة الذي تراجع للمركز الخامس بثلاث نقاط بعدما خسر في المرحلة الثانية امام جاره الوحدة.

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وسجل شباب الأهلي ثمانية اهداف في مباراتي حتا والفجيرة، ونفس العدد في ثلاث مباريات خاضها في كأس المحترفين، بينها رباعية في شباك الجزيرة نفسه، مما يعزز الترشيحات التي وضعته في مقدمة الفرق المنافسة على للقب.

لكن مدربه الارجنتيني رودولفو اروابارينا يرى انه من المبكر "الحديث عن الفرق المنافسة في الدوري، والبطولة عادة تحسم في الجولات الأخيرة".

ويعرف اروابارينا جيدا ان اختبار فريقه الحقيقي سيكون امام الجزيرة الذي، وان لم يظهر بعد كمنافس جدي، يضم العديد من النجوم، في مقدمتهم صانع الألعاب الدولي عمر عبد الرحمن والمهاجم علي مبخوت والبرازيلي كينو.

وتابع المدرب الارجنتيني "المباراة من المواجهات المهمة والصعبة، والجزيرة من الفرق المنافسة في الدوري ويملك لاعبين لديهم الخبرة".

ويلعب الخميس ايضا النصر مع الظفرة، وحتا مع الاتحاد كلباء، في مباراتين تشهدان المهمة الاولى للمدربين الموقتين الهولندي يان فيرسلاين والتونسي فراس الجباس.

ويقود فيرسلاين النصر والجباس الاتحاد كلباء بعدما حلا بديلين تواليا للبرازيلي كايو زاناردي والإيطالي فابيو فيفياني المقالين من منصبيهما بعد المرحلة الثانية.

ويأمل الوحدة الجمعة ان ينعكس فوزه على الجزيرة بعد الخسارة المفاجئة امام الفجيرة، إيجابيا على فريقه المدعو لمباراة صعبة في مواجهة مضيفه بني ياس صاحب نقطتين والذي يعد ضمن خمسة فرق فقط لم تخسر حتى الان.

ويلعب عجمان الرابع بأربع نقاط مع الوصل (نقطة)، والفجيرة (ثلاث نقاط) مع خورفكان (نقطة).