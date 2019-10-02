الطلبة خارج بطولة الدوري العراقي لعدم دفعه التزاماته المالية









اسماء السيد - قررت لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم حرمان نادي الطلبة من المشاركة في الدوري المحلي، وذلك بسبب عدم تسوية التزامات مالية تجاه لاعبين ومدربين سابقين على الرغم من منحه أكثر من فرصة لحل ازمته بحسب رئيس اللجنة.

وذكر رئيس لجنة التراخيص محمد العبودي "امهلنا ادارة النادي الطلبة كثيرا لتسوية مشاكله المالية لكن الادارة لم تستجيب وبعد الاول من تشرين اول/اكتوبر لم تعد هناك اية مهلة جديدة، وقررنا عدم منح فريق كرة القدم رخصة المشاركة في مسابقة الدوري".

واضاف العبودي "الآن، هناك خياران وضعا امام الاتحاد، اما تجميد مشاركة فريق الطلبة حتى الموسم المقبل الجديد، او تسمية فريق آخر بدلا عنه هذا الموسم".

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ويواجه الطلبة مشاكل مالية مع لاعبين مثلوا الفريق في مواسم سابقة وكذلك مدربين اشرفوا على تدريب فريق كرة القدم يطالبون باستحقاقات مالية متبقية في ذمة الادارة.

ويعد الطلبة احد اكبر اربع اندية جماهيرية في العاصمة الى جانب الشرطة والزوراء والقوة الجوية، واحرز لقب مسابقة الدوري خمس مرات في تاريخه.

وأرجأت لجنة المسابقات مباراتي الفريق في المرحلتين الاولى والثانية من الدوري بعد تعهد ادارة النادي اكثر من مرة بحل الأزمة.