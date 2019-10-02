فايلر في مهمة صعبة الليلة أمام إنتاج مختار في الدوري الممتاز

الأهلي والإنتاج الحربي الدوري المصري الممتاز لحظة بلحظة، يلتقي الأهلي والإنتاج الحربي اليوم ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري المصري، ويسعى النادي الأهلي لمواصلة سلسلة الانتصارات مع المدرب الجديد رينيه فايلر، حيث تمكن النادي الأهلي من الفوز في المباراة الأولى في الدوري على نادي سموحة بهدف نظيف من توقيع رمضان صبحي.

موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي والإنتاج الحربي اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتُنقل المباراة على قنوات أون سبورت On Sport، وقناة تايم سبورت Time Sport، ويتولى مهمة التعليق على اللقاء محمد الشاذلي، وذلك على ملعب استاد السلام في مباراة كبيرة ومنتظرة بمثابة تحدٍ جديد للمدرب رينيه فايلر.

الأهلي والإنتاج الحربي اليوم الدوري الممتاز

يواجه النادي الأهلي اليوم مباراة تكتيكية من العيار الثقيل حين يلتقي بالمدرب المخضرم مختار مختار، ومن المتوقع أن تكون هنالك مباراة كبيرة خارج الخطوط بين فايلر ومختار، ويأتي ذلك في ظل رغبة النادي الأهلي للفوز بجميع البطولات والحرص الدائم على عدم فقد أي من النقاط.

نتيجة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي اليوم لحظة بلحظة

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