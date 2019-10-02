“الآن”||الجديد|| هنا أحدث ترتيب للدوري الانجليزي الممتاز بعد مباريات الجولة السابعة...

متابعينا الأعزاء يسعدنا أن نتواصل معكم من خلال موقعنا المتميز عرب فور نيوز، من خلال هذا المقال عن ترتيب جدول الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، التي يهتم بمتابعته عشاق الدوري الانجليزي الممتاز، ويزداد البحث عنه على مختلف محركات البحث عبر شبكة الأنترنت، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم أحدث ترتيب للبريمرليج بعد مباريات اليوم.

مازال ليفربول متمسك بالصدارة بعد مباريات الجولة السابعة برصيد 21 نقطة محققاً العلامة الكاملة، ويأتي خلفه فريق مانشستر سيتي حامل اللقب برصيد 16 نقطة، ثم يحل ثالثاً فريق ليستر سيتي الذي صعد إلي المركز الثالث برصيد 14 نقطة،بعد فوزه الكبير أمس على فريق نيوكاسل يونايتد بخماسية نظيفة، في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب “كيبج بارو”،ثم يأتي فريق وست هام يونايتد برصيد 12 نقطة في المركز الرابع في الترتيب.

ويظهر للجميع أن المنافسة على لقب البريمرليج ستكون قوية هذا الموسم مثل الموسم الماضي، وستكون بين ليفربول ومانشستر سيتي.

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ترتيب جدول الدوري الانجليزي الممتاز بعد مباريات الجولة السابعة

أكثر فرق الدوري الانجليزي الممتاز حصولاً على اللقب

فريق مانشستر يونايتد فاز 20 مره بالدوري. فريق ليفربول فاز 18 مره بالدوري الانجليزي الممتاز. فاز أرسنال بلقب الدوري الانجليزي الممتاز 13 مره. فاز فريق أفيرتون 9 مرات بلقب الدوري الانجليزي الممتاز. فاز فريق أستون فيلا بلقب الدوري الانجليزي 7 مرات. فاز مانشستر سيتي بالقب 6 مرات أخرهم العام الماضي. فاز تشيلسي الأنجليزي بلقب البريمرليج 6 مرات.

بداية تغير أسم الدوري الانجليزي الممتاز

تم تغيير أسم الدوري الانجليزي الممتاز من أسمه القديم الدوري الانجليزي للمحترفين، إلي أسمه الحالي الدوري الانجليزي الممتاز عام 1992، الذي أستمر بمسماه القديم 104 سنة، وتم عقد اجتماعه الأول لتوقيع ميثاق البطولة 17 يوليو 1991، وتم البدا في العمل على جلب الرعاة للبطولة وإصدار الترخيص الخاص بالبث التلفزيوني في 27 مايو 1992، وتم أنشاء وإشهار الدوري كشركة.