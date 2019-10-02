شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يدرس استبعاد يوسف أوباما من المشاركة أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك استبعاد يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق من المشاركة أمام مصر المقاصة، المقرر لها غدًا الخميس، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

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ويفضل ميتشو استبعاد أوباما من المشاركة أمام المقاصة، لمنحه فترة راحة كافية، وعدم تفاقم الإصابة، خاصة أن هناك أكثر من لاعب جاهز للمشاركة فى مركز صانع اللعب، وكان الخواجة الصربى منح اللاعب راحة سلبية من التدريبات التى أقيمت أمس على ملعب النادى بميت عقبة، بسبب الإصابة التى تعرض لها فى الركبة قبل مباراة الأزمة أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال.

كانت مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت قد شهدت أزمة بسبب تغيير مكان الملعب من بترسبورت إلى برج العرب، وهو ما رفضه الفريق السنغالى الذى تواجد فى ملعب بتروسبوت ولم تقام المباراة، وتدخل الاتحاد الأفريقى الذى يدرس الأمر من كل جوانبه على أن يصدر قراراه يوم الثلاثاء المقبل.