شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان يقود مرانا لـ10 لاعبين فى الأهلى قبل مواجهة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو الأهلى الغائبون عن مواجهة الإنتاج الحربى المران على ملعب التتش بالجزيرة، صباح اليوم الأربعاء، حيث أدى اللاعبون تدريبات بدنية مكثفة تحت إشراف سامى قمصان مدرب الفريق قبل أن يخوض اللاعبون تقسيمة قوية من فريقين.

ويلتقى الأهلى مع نظيره الإنتاج الحربى فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ملعب السلام فى الجولة الثانية من منافسات الدورى الممتاز.

وشارك فى التقسيمة كل من : محمد محمود وصالح جمعة وحسين السيد وسعد سمير وعربى بدر وعمار حمدى وعلى لطفى وأحمد طارق سليمان واليو ديانج وأحمد الشيخ.

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وقرر الجهاز الفنى للفريق السفر إلى أسوان بعد غدٍ الجمعة والدخول فى معسكر مغلق؛ استعدادا لمواجهة أسوان المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الثالثة من منافسات الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يتدرب الأهلى، غدا الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة قبل السفر إلى أسوان الجمعة للمبيت بها قبل لقاء السبت.

وكان الأهلى قد افتتح مشواره فى النسخة الجديدة من بطولة الدورى الممتاز بتحقيق الفوز على سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحى.