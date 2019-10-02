الأهلى لا يخسر مع الصباحى قبل مواجهة الإنتاج اللليلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الأهلى نظيره الإنتاج الحربى مع دقات الثامنة مساء اليوم الأربعاء على استاد السلام ضمن مواجهات الجولة الثانية لمسابقة الدورى العام. ويدير لقاء الأهلى والإنتاج الحربى الليلة طاقم تحكيم بقيادة محمد الصباحى "حكماً للساحة" ويعاونه سمير جمال "مساعد أول" وأحمد نوفل "مساعد ثان"، ومحمد سلامة حكما رابعا. Advertisements ولم يخسر الأهلى مطلقاً تحت القيادة التحكيمية لمحمد الصباحى بينما خسر الإنتاج الحربى معه مرة واحدة. مباراة اليوم هى العاشرة لمحمد الصباحى مع الأهلى فقد أدار من قبل 9 مباريات حقق الفوز الأحمر فى 6 وتعادل فى 3، وأخرج البطاقة الصفراء 13 مرة فى وجه لاعبى الأهلى. وفى المقابل أدار الصباحى 6 مباريات للإنتاج الحربى الذى حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر واحدة ونال لاعبوه 15 إنذارا وبطاقة حمراء.

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