شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف تطورات علاج محمود متولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الطبى للأهلى تحسن حالة محمود متولى مدافع الفريق الذى يعانى من الإصابة بمزق فى العضلة الخلفية، وأضاف الجهاز الطبى أنه ينتظر التئام مزق العضلة الخلفية للاعب من خلال البرنامج العلاجى والتأهيلى، الذى يؤديه فى الوقت الحالى تمهيدًا لبدء المرحلة الأخيرة من العلاج قبل عودته بشكل تدريجى للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن محمود متولى تعرض للإصابة في مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك التى فاز بها الأهلى 3ـ 2 وتوج بلقب البطولة.

ويستعد الأهلى لمواجهة الإنتاج الحربى مساء اليوم الأربعاء على استاد السلام في ضمن الأسبوع الثانى من منافسات الدورى الممتاز، وكان الأهلى قد واجه سموحة فى افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد، وفازعليه بهدف نظيف سجلة رمضان صبحى.