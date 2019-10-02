شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا يمثلون مصر فى بطولة العالم لرواد السلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل نجوم مصر القدامى فى تحدٍ خاص مع أبطال العالم الأولمبيين فى منافسات بطولة العالم لرواد السلاح، التى تستضيفها مصر لأول مرة خلال الفترة من 5 حتى 11 أكتوبر الجارى بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة.

يمثل مصر فى البطولة 20 لاعبا ولاعبة من نجوم الفراعنة السابقين أصحاب الصولات والجولات وهم سلاح سيف المبارزة خالد كابش ومحمد شعبان وحسام الشربينى ومحمد جمال الشيمى وأحمد شلبى . وفى سلاح الشيش عمرو الطويل وياسر إسماعيل وايمن منير والسيد سامى ومعروف بغدادى وصالح نصر.

وفى سلاح السيف ياسمين جاد ومنى مفرح وحنان صالح ووليد مهران وياسر نحمده ومها مراد وعباس عزت وأحمد حازم زين العابدين و رئيس اتحاد السلاح الحالى عبد المنعم الحسينى.

ويحظى هولاء اللاعبين بتاريخ عريض مع لعبة السلاح أمثال أحمد حازم زين العابدين الذى مثل مصر فى أولمبياد روما 1960 وكان عمره وقتها 17 عاما فقط والمكسيك 1968 وبطولة العالم للناشئين 1961 وبطولتى العالم للكبار تورينو 1961 وفيينا 1971 وهو الحائز على المركز الثامن فى بطولة العالم للسلاح للرواد المجر 2014.

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ورئيس اتحاد السلاح الحالى عبد المنعم الحسينى الذى مثل الفراعنة فى أولمبياد لوس أنجلوس 1984 وصعد للدور قبل النهائي وسول 1988 وتأهل لنهائي بطولة العالم للناشئين هولندا 1985 ونهائي البحر المتوسط اليونان 1991 والتهديد من بطولات العالم للناشئين والكبار وكأس العالم وافريقيا والعرب . وهتاك ايضا مها مراد ولعبت فى بطولات العالم للكبار فيينا 1971 ولبنان 1971 وتركيا 1971 .

وشارك أيضا اللاعب معروف بغدادى فى بطولات العالم خلال الفترة من 1964 حتى 1971 وعباس عزت الذى مثل مصر فى بطولة العالم 1968 وصاحب المركز السادس فى بطولة البحر الأبيض وأول البطولة العربية بغداد 1974 ومحمد شعبان الحائز مع منتخب الناشئين على المركز الرابع عشر ببطولة العالم فى أسبانيا و الرابع فى بطولة العرب المغرب 1967 وحسام الشربينى الذى مثل مصر فى العديد من البطولات الدولية والمصنف الأول محليا فى سلاح الشيش وقتها.



عبد المنعم الحسينى



مها مراد