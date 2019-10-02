شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدعم لاعبيه فى مونديال الطائرة باليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل محمد مصيلحى المدير الفنى لفريق كرة الطائرة رجال بالنادى الأهلى مع مجموعة اللاعبين الدوليين المشاركين مع المنتخب الوطنى المصرى فى بطولة كأس العالم باليابان للاطمئنان عليهم والشد من أزرهم.

وهنأ مصيلحى اللاعبين بعد فوز المنتخب المصرى على كل من المنتخبين الأسترالى والإيرانى فى البطولة المقامة حاليا باليابان، متمنيًا استمرار الأداء الجيد ومواصلة تحقيق الانتصارات خلال المباريات المقبلة.

ويضم المنتخب الوطنى المصرى المشارك فى بطولة كأس العالم باليابان فى صفوفه 7 لاعبين من الأهلى وهم: عبد الله عبد السلام وأحمد صلاح ومحمد عادل وأحمد عبد العال وعبد الرحمن سعودى وحسام يوسف وأحمد سعيد.

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وخطف منتخب مصر للكرة الطائرة صدارة كأس العالم المقام فى اليابان مؤقتا بالفوز على إيران بنتيجة 3 / 1 فى ثان مواجهاته بالوصول إلى النقطة السادسة، ويطمح منتخب مصر للكرة الطائرة فى تحقيق الفوز فى مواجهاته المقبلة بالبطولة من أجل الزحف إلى تحقيق مركز متقدم لمصر عالميا.

فيما يستكمل منتخب الفراعنة مواجهات البرازيل وكندا وروسيا أيام 4، 5، 6 أكتوبر على التوالى قبل أن تعود البعثة إلى هيروشيما مرة أخرى التى شهدت معسكر إعداد الفراعنة للمونديال من أجل استكمال مشوار البطولة، أمام كل من، إيطاليا وبولندا واليابان وتونس والأرجنتين وأخيرا أمريكا أيام 9، 10، 11، 13، 14، 15 من نفس الشهر.

وتضم قائمة المنتخب كلا من عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى ومحمد عادل ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى ومحمد عبد المحسن وأحمد سعيد وعمر نجيب وأحمد ضياء ومحمود منصور وأحمد عبد العال ومحمد رضا.