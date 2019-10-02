شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى : الخطيب قيمة كبيرة ومساندة تركى آل الشيخ له موقف شهم ونبيل يشكر عليه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخطيب قيمة كبيرة فى الرياضة المصرية ، هكذا بدأ عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى حديثه حول مساندة تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية لمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء فى أزمته ضد مرتضى منصور
وكان تركى آل الشيخ قد ساند محمود الخطيب فى تدوينة له عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
وقال القيعى فى تصريحات تلفزيونية: "إن تصرف تركى آل شيخ أمر حميد وشىء جيد"، مضيفاً: "لأنه برغم الخلافات كما ذكر، فإنه رفض التجاوزات، وذلك موقف شهم ونبيل ويشكر عليه، وأن الحق حق".
وكان النادى الأهلى قد أصدر بيانا رد فيه على تصريحات رئيس نادى الزمالك.
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