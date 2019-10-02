شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. عمرو السولية عريس المواجهة الأخيرة بين الأهلى والإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق الأهلى مع دقات الثامنة مساء اليوم الأربعاء لمواجهة نظيره الإنتاج الخربى على استاد السلام ضمن مواجهات الجولة الثانية لمسابقة الدورى العام.

وتأهل الأهلى لدور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقى عقب الإطاحة بكانو سبورت بطل غينيا بالفوز ذهاباً وإياباً بمجموع المباراتين 6 /0، كما فاز على سموحة فى الجولة الأولى للمسابقة بهدف دون رد.

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وسحق الإنتاج الحربى نظيره نادى إف سى مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوى بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74، فى المواجهة التى أقيمت بينهما على استاد السلام والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدورى العام.

وانتهت المواجهة الأخيرة بين الأهلى والإنتاج الحربى بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله عمرو السولية فى الدور الثانى لدورى الموسم الماضى الذى توج المارد الأحمر بطلا له للمرة الرابعة على التوالى.