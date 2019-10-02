شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن موعد مشاركة كريم نيدفيد فى التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن كريم نيدفيد لاعب الفريق يحتاج إلى فترة زمنية تتراوح ما بين 3-4 أسابيع للعودة بشكل تدريجى والتواجد فى تدريبات الفريق الجماعية.

وأضاف أن نيدفيد يستكمل برنامجه التأهيلى فى الوقت الحالى للتعافى من الإصابة فى ركبته، وبات قريبا من العودة للتدريبات الجماعية، خاصة أن الأمور تسير بشكل جيد.

ويستعد الأهلى لمواجهة الإنتاج الحربى مساء اليوم الأربعاء على استاد السلام فى ضمن الأسبوع الثانى من منافسات الدورى الممتاز.

وكان الأهلى قد واجه سموحة فى افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد، وفازعليه بهدف نظيف سجله رمضان صبحى.