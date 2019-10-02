شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يبحث مع بينكيل البرنامج البدنى للأهلى بعد مباراة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لللأهلى جلسة خاصة مع توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى للفريق؛ من أجل تنسيق البرنامج البدنى الذى سيخضع له اللاعبون عقب خوض مباراة الإنتاج الحربى المقرر لها الثامنة مساء اليوم الأربعاء على استاد السلام فى الجولة الثانية من منافسات الدورى الممتاز.

واستهدف فايلر من جلسته مع مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى الاطمئنان على التفاصيل الخاصة بالبرنامج الاستشفائى والبدنى الخاص بتجهيز اللاعبين لمباراة أسوان فى الأسبوع الثالث من منافسات الدورى الممتاز المقرر إقامتها يوم السبت المقبل على استاد أسوان خاصة فى ظل الفترة الزمنية القصيرة التى تفصل بين المباراتين.

المعروف أن الأهلى سيخوض مباراة الإنتاج الحربى الليلة ضمن الأسبوع الثانى للدورى الممتاز ثم يسافر إلى أسوان بعد غدٍ الجمعة لمواجهة فريقها ضمن الأسبوع الثالث من المسابقة.