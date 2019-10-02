شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب يسحب قرعة بطولة أمم أفريقيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسحب، اليوم، عماد متعب نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، التى تستضيفعا مصر المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

جاء اختيار متعب بصفته أحد النجوم التى شاركت فى أولمبياد 2012 تحت قيادة هانى رمزى المدير الفنى للمنتخب وقتها.

يحضر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بالكامل بقيادة شوقى غريب لقرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة اليوم الأربعاء، فى قصر الحرملك بمنطقة المنتزة بالإسكندرية مساء اليوم للكشف عن مجموعتى البطولة التى يتأهل أول 3 منتخبات منها مباشرة إلى أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

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كما يحضر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، ومحمد بركات مدير المنتخب لمراسم القرعة.

وتقام البطولة القارية فى مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل حيث سيتواجد منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى بينما سيتواجد منتخب نيجيريا على رأس المجموعة الثانية.

تشارك فى البطولة 8 وهى مصر البلد المضيف والكاميرون وغانا وجنوب أفريقيا وزامبيا وكوت ديفوار ونيجيريا ومالى.